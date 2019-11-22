"TESADÜFÜN BÖYLESİ"



Ciğerci, paylaşımına, "Tesadüfün böylesi. Annemin de, babamın da böyle fotoğrafı varmış dil çıkartırken. İnşallah bize de Gökhan'la 38 yıllarımızı görmemiz nasip olur. Onlar aralık ayında 38. yıllarına girecekler, ne mutlu..." notunu düştü.