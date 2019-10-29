"HOŞ GELDİN, HİÇ GİTME CANIM EŞİM"



Gecenin ardından Gökhan Çıra, Zeybek oynadıkları anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. O kadar eğlendik ki, o kadar güldük ki, her şey muhteşem geçti. Herkese sonsuz teşekkür ederiz. Ömrüm, canım eşim sen şimdi 'Çıra' mı oldun? Hoş geldin, hiç gitme seni çok seviyorum canım eşim. Beni Zeybek oyununda yalnız bırakmayan abilerim ve kardeşlerim adamsınız. 2 derste hatasız sayılacak kadar düzgün yaptık, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.