Selin Ciğerci'den helikopter pozu

Ciğerci, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Karyola bacağı gibi incecik bir bacağım olacağına, böyle olmak beni daha çok mutlu ediyor. Yani photoshop yapıp, kendimi incecik yapmasını da bilirdim. Mutluyum ben, böyle seviyorum kendimi. Bir dirhem et, bin ayıp örter. İnat değil mi, zayıflamıyorum. Böyle kalacağım.