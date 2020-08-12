Selim Yazıcı, Lumnion Danışma Kurulu’nda

2000 yılından beri Sigortacılık alanında akademik çalışmaları bulunan ve proje üreten Prof. Dr. Selim Yazıcı, 11 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla sigorta sektörü için analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üreten Lumnion’un Danışma Kurulu’na katıldı. Prof. Yazıcı, Lumnion’un özellikle InsurTech alanında küresel bir oyuncu olarak gelişmesine yardımcı olacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Yazıcı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde görev yapan Prof. Yazıcı, lisans ve lisansüstü düzeylerde İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Proje Yönetimi, E-Öğrenme, Girişimcilik ve İş Sürekliliği Yönetimi gibi dersler vermektedir.
EĞİTİMLER VERİYOR
2000’li yılların başında, sigortacılık sektörünün dijitalleşme çabalarını değerlendirmiş ve bunları 2002 yılında eş yazar olarak yer aldığı “Elektronik Sigortacılık” başlıklı kitapta yayınlamıştır. 2009-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Yüksek Lisans Programı’nda “E-Sigortacılık” ve “Sigorta İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon” derslerini vermiştir. 2018 yılından beri Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management Yüksek Lisans Programı’nda “Financial Technologies” dersini vermektedir. Ayrıca, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nda Dijital Sigortacılık ve InsurTech konularında eğitimler vermiştir.
Sağlıklı bir FinTech Ekosistemi oluşturmak ve ülkemizi bölgesel bir FinTech merkezi haline getirmek üzere 2016 yılında kurulmuş olan FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağı olan Prof. Yazıcı, ülkemizde FinTech ve InsurTech girişimleri ile kurumları buluşturmaya yönelik birçok projede görev almıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında inovasyon, dijitalleşme, startup ekosistemi oluşturma ve FinTech ve InsurTech girişimleri konusunda tecrübeye sahip olup, bu konularda akademik çalışmalar yürütmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!