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        Haberler Magazin Selim Bölükbaşı: Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı - Magazin haberleri

        Selim Bölükbaşı: Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı

        Volkan Konak'ın son anlarında yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:59
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        "Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı"
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        Volkan Konak, bayram konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Konak'ın son anlarında yanında olan müzisyen Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

        Selim Bölükbaşı, duygularını şöyle dile getirdi; "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabii ki ASLA!!!" Aynı acıyı ikinci kez yaşadım... Bize neden arkanı döndün Volkan ağabey. İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretinin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı!"

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
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        #volkan konak
        #Selim Bölükbaşı

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