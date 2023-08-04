Selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Glow Orthodontics'e göre, fotoğraflarda inci beyazlarını sergileyenler özgüven yayarlar. Ağzı açık büyük, samimi bir gülümseme, genellikle arkadaş canlısı, hoş ve güvenilir olma gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Ağzı kapalı geniş bir gülümseme, profesyonelliği iletme eğilimindedir. Dişsiz bir gülümseme iseniz, muhtemelen son derece hırslı bir alıcısınız ve dişlerinizi gizlediğinizde insanların sizi daha ciddiye aldıklarını fark etmişsinizdir. Küçük bir sırıtış, özellikle nihai flört profil resmi için kalkık bir kaşla eşleştirildiğinde eğlenceli ve şehvetli görünebilir.

Sosyal medyanızda gerçek bir sırıtış paylaştığınızda, bir özçekimde ne tür bir gülümsemeyle parlıyor olursanız olun, kendinize olan güveniniz parlar.