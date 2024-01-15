Selena Gomez yeni filmde ünlü rock yıldızını canlandıracak
Müzik sektörünü bırakacağını dile getiren ünlü yıldız Selena Gomez, kariyerine oyunculuk üzerinde devam edecek. Yeni projesinde ünlü rock yıldızını canlandıracak olan Gomez, son kez albüm çıkarabileceğini söyledi
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MÜZİK SEKTÖRÜNÜ BIRAKTI
En son 'Only Murders In The Building' adlı dizide rol alan Selena Gomez, artık müzik sektöründe yer almayacağını ve yeni projesinde ünlü rock yıldızı Linda Rondstadt'ı canlandıracağını duyurdu.
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YENİ FİLMİNDE ÜNLÜ ROCK YILDIZINI CANLANDIRACAK
Podcast programında son kez albüm çıkarabileceğini söyleyen Selena Gomez, oyunculuğa yöneleceğini dile getirerek yeni rolü hakkında bilgiler verdi. ABD'li rock yıldızı Linda Ronstadt'ı canlandıracak olan Gomez, 'Heart Like a Wheel' ve 'Simple Dreams' albümleriyle 1970'li yıllara damga vuran Ronstadt'ın hayatını beyazperdeye taşıyacak.
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Linda Ronstadt kariyeri boyunca 11 Grammy ödülü kazandı. Filmin biyografisini yönetecek olan Rob Epstein ve Jeffrey Friedman olacak. Selena Gomez, 2011'de hastalığı nedeniyle emeklilik kararı alarak bir daha şarkı söylemeyeceğini belirtmişti.
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Öte yandan oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyen Selana Gomez, "Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum" dedi.
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Selena Gomez son olarak 2020'de Rare adında bir albüm çıkardı.