Selena Gomez, Hollywood grev kuralını yıktı
Hollywood'da süren oyuncu grevinin kuralı gereği sanatçıların yer aldıkları yapımları tanıtmaları yasak. Bu yasağı çiğneyen Selena Gomez'e hayranları tepki gösterdi
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Yazarlar ve oyuncuların son 63 yılın en büyük grevini başlattığı Hollywood'da, grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini veya dizilerini tanıtmaları, onlar hakkında röportaj vermeleri yasak. Ancak Selena Gomez, bu kuralı yıktı.
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Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 'Only Murders in the Building' dizisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dizi setinden bir kare yayınlayan 31 yaşındaki Gomez, bu gönderisi, başını kısa süreli derde soktu.
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Gönderinin yayınlanmasının ardından Selena Gomez'in hayranları, oyuncuya grev kurallarını hatırlatarak dizisini tanıtamayacağını söyledi.
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Tepkilerin yoğunluğu karşısında Selena Gomez, çareyi fotoğrafı silmekte buldu. Hollywood'da oyuncu ve yazarlar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev yapıyor.
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Hollywood oyuncularını temsil eden Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
Fotoğraflar: AA, Avalon