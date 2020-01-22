Selen Görgüzel, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Hatta bu yüzden de kimi zaman yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan’dan uyarılar alan Görgüzel, dün akşam yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, evinden paylaştığı videoda; eşi Hamdi Alkan ile sosyal medya paylaşımları üzerine tatlı bir atışma yaşıyor. Kendisine kızmasına rağmen eşinin de sosyal medyayı yoğun bir şeklide kullandığını vurgulan Görgüzel, "İnsanın özel hallerini çekmek artık yasakmış. İstersen beni dava edebilirsin. Çünkü seni çekiyorum" diyor.