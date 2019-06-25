Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Alkan'ın o açıklaması: Bugüne kadar hayatımı evladımı ailemi hiçe sayarak beni bir magazin figürü haline getirmeye çalıştınız ses etmedim...Hepinizle arkadaşlık dostluk ettim onların da işidir dedim! ama bu sefer olmadı çok canımı yaktınız hem de acım varken yaptınız hiç bir zaman affetmeyeceğim... Bu haberi yapan hem Allah katında hem de adalet önünde hesabını verecek!