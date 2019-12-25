"ARTIK SİNİRLENİYORUM!"

'Selen Görgüzel şarkı mı söylüyor ya?' diye yorum yapanlar oluyor. Beni konuşuyorsa bazı magazinci arkadaşlarım, araştırarak konuşmaları lazım. Benim 15 yaşımdan beri verdiğim bir emek var. Besteleri olan, çocukluğundan beri müzikle ilgilenen biriyim. Artık sinirleniyorum. Eskiden bu kadar sinirlenmiyordum. Aslında sinirlenmek değil, üzülüyorum. Çok emek var.