"SOSYAL MEDYA KULLANMAYAN BİR ERKEK İSTİYORUM"

Görgüzel, muhabirlerin, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusunu da cevapladı. Ünlü isim, "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, iyi hissettiren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" açıklamasında bulundu.

HÜLYA AVŞAR DA "İSTEMEM" DEMİŞTİ

Hülya Avşar da Şubat 2022'de, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" demişti.