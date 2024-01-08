Selda Bağcan: Ne var bu kadar şaşıracak!

28 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek Selda Bağcan, sahne provasında giydiği kıyafeti sosyal medya platformu X'de trend konular arasında yer aldı.

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Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

* Şu haline sıkıca sarılmak isterdim. Sevgili Selda Bağcan cansın.

* Şu güzelliğe bakar mısınız, Anadolu kokan kadın.

* Selda abla apar topar seni yataktan çıkarıp konsere mi getirdi bu vicdansızlar.

* Mavi eşarbını sevdiğim, sesine vurulduğum, memleket sevdasına hayran kaldığım kadın.

* Hiçbir egosu olmayan bizden biri can.

* Sizin provaya ihtiyacınız mı var?

* Yaptığınız kombinler çok başka eşi benzeri yok.

* Selda Bağcan gibi nadide bir sanatçının sesi ile değil kıyafetiyle TT olması çok üzücü.

* Sahneye çuvalla da çıksanız, size ve sesinize aşık bir millet var burada.

"NE VAR BU KADAR ŞAŞIRACAK!"

Selda Bağcan, özgün tarzını yansıtan konser provası kıyafetine gelen bazı yorumlar karşısında ise, "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak!" açıklamasını yaptı.