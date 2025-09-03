Selçuk Yöntem: Don Kişot dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri
Usta sanatçı Selçuk Yöntem başrollerinde yer aldığı, 30 Eylül'de prömiyerini gerçekleşecek Don Quixote (Don Kişot), tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor
Türk tiyatrosunun usta ismi Selçuk Yöntem, yeni sezona büyük bir prodüksiyonla adım atıyor. Yöntem'in başrollerinde yer aldığı, 30 Eylül'de prömiyerini gerçekleşecek Don Quixote'un (Don Kişot) yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment üstleniyor.
Tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan, Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan yapımla ilgili olarak Yöntem, şunları söyledi:
"Yine çok iddialı bir proje ve usta isimlerle sezona giriş... Don Kişot, konusu itibarıyla dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri. Dale Wasserman ve Mitch Leigh'in birlikteliğiyle, güçlü dramatik yapısı ve etkileyici müzikleriyle unutulmaz bir oyun ortaya çıkarmış. Kadromuz çok güzel, birbirinden değerli oyuncularla süslü. Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ile aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk. Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu'nun tiyatro serüvenimde yeri zaten, her zaman ayrı olmuştur. Umarım güzel bir sezon olur. Tiyatro dolu günler dilerim."
Başrollerinde Selçuk Yöntem'in yanı sıra, sanat dünyasının diğer güçlü isimleri Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı müzikalin yönetmen koltuğunda Türk tiyatrosunun duayenlerinden Işıl Kasapoğlu oturuyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü ise Volkan Akkoç üstleniyor.
Don Quixote, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve sahne tasarımlarıyla seyircisini büyüleyecek bir gösteri vaat ediyor. Müzikal, hem edebiyat hem tiyatro tarihinde iz bırakmış bu ölümsüz hikâyeyi, sezonun en iddialı sahne prodüksiyonlarından biri olarak yeniden yorumluyor.
Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta.
Don Quixote Müzikali Programı
30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM
13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM
24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium
19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM
Künye
Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment
Yazan: Dale Wasserman
Müzik: Mitch Leigh
Şarkı Sözleri: Joe Darion
Çeviren: Güngör Dilmen
Yöneten: Işıl Kasapoğlu
Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç
Dekor Tasarım: Hakan Dündar
Kostüm Tasarım: İnci Kangal
Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Koreograf: Canberk Yıldız
Dramaturg: Zeynep Avcı
Yardımcı Yönetmen: Volkan Sarıöz
Yaratıcı Ajans: Happy People Project
Fotoğraf: Levent Özdemir
Yardımcı Koreograf: Ece Nur Ateş
Korrepetitör: Ozan Zencir - Gökhan Arslan
Vokal Koçu: Ceren Aydın
Orkestra Partitür - Parti Düzenleme: Mesruh Savaş
Saç - Makyaj: Neriman Eröz
Sahne Amiri: Emir Furkan Çavdar
Reji Asistanı: Elif Özdemir
Kostüm Asistanları: Berna Uygunoğlu – Şule Toprak
Asistanlar: Aslı Çalı - Deniz Cömertpay - Doğa Kılınçcı - Hasan Özperçin - Levent
İçmeli - Ömür Kurşun - Tolgahan Kocaman
OYUNCULAR:
Selçuk Yöntem
Zuhal Olcay
Cengiz Bozkurt
Sabri Özmener
Yiğit Pakmen
Orçun Sünear
Ceren Aydın
Halise Eryılmaz
Pelin Ölüç
Günselin Seda Çetinkaya
Irmak Doğan
Buğra Uğur
Uğur Etiler
Erdem Muallaoğlu
Abdurrahman Kaya
Ada Yarar
Berfin Ayna
Bilge Doğru
Devrim Sarıca
Elif Özdemir
Emre Peynircioğlu
Nazlı Uğurtaş
Zeynep İpek
Aslı Çalı
Deniz Cömertpay
Doğa Kılınçcı
Hasan Özperçin
Levent İçmeli
Ömür Kurşun
Tolgahan Kocaman