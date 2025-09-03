Selçuk Yöntem: Don Kişot dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri

Türk tiyatrosunun usta ismi Selçuk Yöntem, yeni sezona büyük bir prodüksiyonla adım atıyor. Yöntem'in başrollerinde yer aldığı, 30 Eylül'de prömiyerini gerçekleşecek Don Quixote'un (Don Kişot) yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment üstleniyor.

REKLAM advertisement1

Tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan, Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan yapımla ilgili olarak Yöntem, şunları söyledi:

"Yine çok iddialı bir proje ve usta isimlerle sezona giriş... Don Kişot, konusu itibarıyla dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri. Dale Wasserman ve Mitch Leigh'in birlikteliğiyle, güçlü dramatik yapısı ve etkileyici müzikleriyle unutulmaz bir oyun ortaya çıkarmış. Kadromuz çok güzel, birbirinden değerli oyuncularla süslü. Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ile aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk. Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu'nun tiyatro serüvenimde yeri zaten, her zaman ayrı olmuştur. Umarım güzel bir sezon olur. Tiyatro dolu günler dilerim."

REKLAM

Başrollerinde Selçuk Yöntem'in yanı sıra, sanat dünyasının diğer güçlü isimleri Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı müzikalin yönetmen koltuğunda Türk tiyatrosunun duayenlerinden Işıl Kasapoğlu oturuyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü ise Volkan Akkoç üstleniyor.

Don Quixote, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve sahne tasarımlarıyla seyircisini büyüleyecek bir gösteri vaat ediyor. Müzikal, hem edebiyat hem tiyatro tarihinde iz bırakmış bu ölümsüz hikâyeyi, sezonun en iddialı sahne prodüksiyonlarından biri olarak yeniden yorumluyor. Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta. Don Quixote Müzikali Programı 30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM 13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM 24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium 19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM Künye Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment Yazan: Dale Wasserman Müzik: Mitch Leigh Şarkı Sözleri: Joe Darion Çeviren: Güngör Dilmen Yöneten: Işıl Kasapoğlu REKLAM Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç Dekor Tasarım: Hakan Dündar Kostüm Tasarım: İnci Kangal Işık Tasarım: Cem Yılmazer Koreograf: Canberk Yıldız Dramaturg: Zeynep Avcı Yardımcı Yönetmen: Volkan Sarıöz Yaratıcı Ajans: Happy People Project

Fotoğraf: Levent Özdemir Yardımcı Koreograf: Ece Nur Ateş Korrepetitör: Ozan Zencir - Gökhan Arslan Vokal Koçu: Ceren Aydın Orkestra Partitür - Parti Düzenleme: Mesruh Savaş Saç - Makyaj: Neriman Eröz Sahne Amiri: Emir Furkan Çavdar Reji Asistanı: Elif Özdemir Kostüm Asistanları: Berna Uygunoğlu – Şule Toprak Asistanlar: Aslı Çalı - Deniz Cömertpay - Doğa Kılınçcı - Hasan Özperçin - Levent İçmeli - Ömür Kurşun - Tolgahan Kocaman OYUNCULAR: Selçuk Yöntem Zuhal Olcay Cengiz Bozkurt Sabri Özmener Yiğit Pakmen Orçun Sünear REKLAM Ceren Aydın Halise Eryılmaz Pelin Ölüç Günselin Seda Çetinkaya Irmak Doğan Buğra Uğur Uğur Etiler Erdem Muallaoğlu Abdurrahman Kaya Ada Yarar Berfin Ayna Bilge Doğru Devrim Sarıca Elif Özdemir

Emre Peynircioğlu Nazlı Uğurtaş Zeynep İpek Aslı Çalı Deniz Cömertpay Doğa Kılınçcı Hasan Özperçin Levent İçmeli Ömür Kurşun Tolgahan Kocaman