Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma | Haberler | Son dakika haberleri

        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda, kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

        BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

        ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

        Selçuk Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        “Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş divan kurulu toplantısında olay çıktı!
        Beşiktaş divan kurulu toplantısında olay çıktı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Habertürk Anasayfa