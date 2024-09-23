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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: İyi sinyaller verdik! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Selçuk İnan: İyi sinyaller verdik!

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından, "Dokuz günde ikisi büyük takımlarla olmak üzere 3 zor maç oynadık, iyi mücadele ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:28
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        Selçuk İnan: İyi sinyaller verdik!
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken Gaziantep FK puanını 4'e, Trabzonspor ise ligde oynadığı 5. maçtan da beraberlikle ayrılarak 5'e yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, kendi sahalarında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, "Dokuz günde 3. zor maçı oynadık. Bizim için kolay olmadı. İki büyük maç oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Üç maçta da iyi mücadele ettik. Elimizdeki bütün oyuncularla bir takım ortaya çıkarmaya çalıştık ve oyuncularım söylenenleri harfiyen yerine getirdi. Maça da iyi başladık. Trabzonspor lige iyi başlamasa da çok tehlikeli takım. Takımımız maçı kazanmak için oynadık. İstatistiklerde daha öndeydik. İyi mücadele ettik, galip gelemedik ve gelecek için iyi bir işaret verdik" ifadelerini kullandı.

        "ESKİ HOCAMIZA RAKİP OLMAK FARKLI BİR DUYGU"

        Eski hocası Şenol Güneş ile rakip olmanın farklı bir duygu olduğunu da belirten İnan, "Eski hocamıza rakip olmak farklı bir duygu. Eski hocalarımız bizimle gurur duyuyor. Bizim için de farklı bir duygu. Bugün Şenol hocayla rakip olduk. Açıkçası biraz duygulandım. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Şenol hoca ve Trabzonspor camiası benim için çok önemli" diye konuştu.

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