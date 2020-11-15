Selcan Asyalı'dan 'Anladım ki'

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Sözü ve müziği son yıllarda yaptığı bestelerle adından başarıyla bahsettiren Derya Bedavacı'ya ait "Anladım ki" şarkısının aranjesi de Erhan Bayrak imzası taşıyor. Selcan Asyalı "Anladım ki" ile bu kez bizlere biten bir aşkın sorgulamasını yaptıracak.

"Anladım ki", tüm dijital platformlardaki yerini alırken, Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen şarkının ruhunu yansıtan sadelikteki video klibi de müzik kanallarında ve Youtube'da yayında.