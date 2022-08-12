Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den bir ilk!

Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den bir ilk! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, 15 Ağustos Pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce hayranı ile buluşacak.

Usta sanatçı, Aşkın Nur Yengi ile aynı sahneyi paylaşacak. Daha önce birçok kez aynı sahneyi paylaştığı Aşkın Nur Yengi ile ilk kez Harbiye Açıkhava'nın etkileyici atmosferinde bir araya gelecek olan Selami Şahin, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sanat hayatında yarım asrı devirerek sayısız hit şarkıya imza atan Selami Şahin, aynı zamanda 74. yaş günü heyecanını sevenleriyle paylaşacak.