01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Türk müziğinin ünlü bestekar ve yorumcularından Selami Şahin, İzmir'de hayranlarıyla buluştu. 'Eskimeyen Şarkılar' turnesi kapsamında konser veren Selami Şahin, sevenlerinden yine tam not aldı. Şahin, çok sevilen şarkılarını konsere gelenlerle birlikte söyledi.
Konser öncesi açıklamalarda bulunan Şahin, "Yazın üç ay Çeşme Alaçatı'dayız, sonra İstanbul'dayız. Benim yaptığım şarkılar yazılmamış konular, işlenmemiş melodiler, uzun yıllar da geçse unutulmamalıdır. Ben hep bunun için savaş verdim, hep onun için çalıştım. 1969 yılında yaptığım ilk şarkı Altın Kelebek'te yılın birincilik ödülünü aldı. Sen Mevsimler Gibisin'i okuyorum, bakıyorum herkes beraber okuyor. 70´li ve 80´li yıllardaki şarkılarımı ezbere okuyorlar. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki, en büyük ödüldür bu bana. Yani şükürler olsun 200´ün üstünde hit olmuş şarkım var" dedi.
"AVRUPA KONSERLERİ GELİYOR"
Selami Şahin, Avrupa turnesi için de tekliflerin olduğunu dile getirdi. Şahin, "Şu an yeni teklifler var, bütün tarihler menajerimde. Türkiye´nin her yerinde Eskimeyen Şarkılar programımız devam edecek, çünkü ilgi çok yüksek. Mesela ben sahneye çıktığımda hep benim yazdığım besteleri istiyorlar" diye konuştu.
"MEMLEKET İLE HASRET BİTECEK"
Memleketi Hatay'da 10 yıldır konser vermediğini de sözlerine ekleyen Şahin, "Memleketime gitmeyeli 10 sene oldu, Eskimeyen Şarkılar programımda Gaziantep ve daha sonra Antakya var önümüzdeki ay. İnsanın doğduğu memleketi aklına geliyor ve heyecanlanıyor. Memleketimden tam bir teklif olmadı, bu yüzden gidemedik. Yoksa gitmekten şeref ve onur duyarım. Biz Hataylıyız, Gaziantep´te çok sevdiğimiz dostlarımız var, gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmıyorlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Antakya'da bütün dinler, diller ve mezhepler var, hepimiz el ele ve kalp kalbeyiz. Din ve dil ayrımı yok, şu an çok heyecanlıyım. Onlarla konuşmak benim için büyük bir onur ve şereftir" dedi.
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