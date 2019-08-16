Usta sanatçı Selami Şahin, 15 Ağustos doğumgününde eşi Didem Şahin ve çocukları Lider Şahin, Emirhan Şahin ve Meryem İrem Şahin ile Çeşme’de aile içinde doğumgünü kutlaması yaptı.

Bu sene 71 yaşına basan duayen sanatçının eşi Didem Şahin, sosyal medya hesabından bu özel günle ilgili paylaşım yaptı. Şahin yayınladığı fotoğrafa, ”Yaşa, sev, gül” notunu düştü.