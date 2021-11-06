'Nerde Akşam Orda Sabah'a uluslararası başarı

Renkli senaryosu ve dikkat çeken animasyon teknikleriyle hazırlanan "Nerde Akşam Orda Sabah"ın klip çalışması, Kolombiya'da düzenlenen La Truca Festivali'nde gösterilmeye hak kazandı.

Selami Şahin’in süper kahraman olarak sevenleriyle buluştuğu klipte, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Tanju Okan gibi yıldızların yıldızlardan çizilmiş portreleri de dikkat çekmişti.