"Eşime yardıma geldim"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selami Şahin, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlere poz veren Şahin, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"EŞİME YARDIMA GELDİM"

Usta sanatçı, "Eşim alışveriş yapıyor, ben de ona yardıma geldim. Ev için alışveriş yapmış, market poşetlerini beraber taşıyıp, evimize gideceğiz." açıklamasını yaptı.