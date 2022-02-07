"Yeni şarkılar yolda"

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Ünlü şarkıcı ve besteci Selami Şahin ve Burcu Güneş, dün akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi.

Şahin, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta sanatçı, kendisinin izinden giden oğlu Lider Şahin'in sosyal medya hesabından duyurduğu yeni düetleri hakkında şu sözleri söyledi:

Oğlum kendi bestesini yapıyor. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Her şeyi kendisi yapıyor, kendisi çalışıyor. Bir tek okumalarda gidip yanında oluyorum. Çok güzel bir şarkı geliyor. Benim de yeni albümüm yolda. Yepyeni beş altı şarkı hazırlığındayım. Umarım en kısa zamanda tüm sevenlerim ile albümü paylaşacağım.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Selami Şahin, repertuarının üçüncü şarkısında Burcu Güneş ile birlikte 'Ben Bir Tek Kadın Adam Sevdim' şarkısında düet yaptı.