"HALK OYUNLARIYLA İLGİLİYDİM"

Dansın en az müzik kadar hatta zaman zaman müzikten daha fazla bir şekilde hayatında olduğunu da vurgulayan şarkıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Küçüklüğümden beri dans hayatımın içerisinde, hip-hop dans yaptığım kadar halk oyunlarıyla da ilgiliydim okul zamanları... Hatta okulumuzun halk oyunlarıyla ekibiyle baş dansçı olarak Polonya’ya gitmiştim. Anamur, Karadeniz, Antep, Kafkas gibi pek çok yöreyi oynadım halk oyunlarında da. Hatta kas hafızası o kadar yer etmiş ki zaman zaman sahnede bazı figürler yaparken mesela Karadeniz yöresine kaydığımı hissediyorum.