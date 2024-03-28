Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selami Şahin: Çok fakir bir aileydik - Magazin haberleri

        Selami Şahin: Çok fakir bir aileydik

        Sanat hayatında 58 yılı geride bırakan Selami Şahin, müzikle iç içe geçen yaşamını ve kariyerinin dönüm noktalarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok fakir bir aileydik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selami Şahin Mısırlı bir anne ile Hataylı babadan, Hatay Yayladağ'da bir köyde dünyaya geldiğini belirterek, ilkokul yıllarında bayramlarda öğretmenlerinin kendisine şarkılar söylettiğini aktardı.

        Türkçeyi 8 yaşında öğrenen ve o güne kadar Arapça konuşan Şahin, ilkokul öğretmeninin "Günün birinde sen şarkıcı olursun" dediğini belirterek; "İlkokul mezunuyum. Köyde çok fakir bir aileydik. Ben, 'Şarkıcı olmak için gideceğim' dedim. 'Nasıl olur?' dediler. Annemin, babamın ağlamasını hiç unutmam. 16 yaşımda ayrıldım. Adana, Antakya, Ankara bir ay 15'er gün çalıştım. Buralarda şarkıcı olunmazdı. Öğrendim ki İstanbul'da olunur. Daha 17 yaşına girmeden İstanbul'a geldim" diye konuştu.

        REKLAM

        O yıllarda Beyoğlu'nda bir otelde çalışmaya başladığını söyleyen Selami Şahin; "Ütü öğrendim, temizlik yaptım. Otelin en üst katında bir oda var, halıları koyuyordum. Halıyla, yorgan öyle yatıyordum, çalışıyordum. O zaman plakçılık Sirkeci'de Doğubank İş Hanı'ndaydı. Daha sonra orada iş buldum" dedi.

        "17 YAŞINDA ÜNLENDİM"

        Selami Şahin; çalıştığı plak şirketinden şarkıcı olmak için yardım istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: Onlara 'Ben şarkıcı olmak istiyorum.' dedim. 'Gurbette ömrüm geçecek/Bir daracık yerim de yok' türküsünden bir kuple okudum. Ayağa kalktılar, 'Allah Allah ne kadar güzel bir ses bu. Hemen 45'lik yapın' dediler. O zaman long play bile yoktu. 45'lik yaptık. Üçüncü 45'likte ünlendim. Neye uğradığımı şaşırdım. Şarkıcı oldum, 17 yaşında ünlendim. Nota bilmem lazımdı. Notayı kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Kazandığım paraları da annemlere gönderiyordum. Bildiğim şarkıların notalarını aldım. Onları öğrendim.

        "SEN MEVSİMLER GİBİSİN'İ ALMAN SEVGİLİME YAZDIM"

        İlk bestesi 'Sen Mevsimler Gibisin'i Alman sevgilisine yazdığını ifade eden Selami Şahin; "Dünyaya bir daha gelsem, yine müzisyen olurdum. Öncelikle bu bir aşk" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Selami Şahin, şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu vurgulayarak, "Şarkıyı Alman sevgilime yazdım. Kumburgaz'da buluştuk, kulübe gittik, geldik. Üçüncü gün baktım yanımda yok. Bir geldim kahvaltı yerine, Almanya'dan sevgilisi gelmiş. Bana, 'Ne yapayım?' dedi. Ben de elimde melodika çalıyorum. Kendim öğrenmişim yine dilli kavalla birlikte. Yalancı bir dünyaya benzettim, 'Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim/Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim' şarkısı böyle çıktı" ifadelerini kullandı.

        Sözü ve müziği başka şarkılara benzemeyen, işlenmemiş melodiler üzerine eserler üretmeye çalıştığını kaydeden Şahin, 1970'li yıllarda bir arkadaşının aşk acısından çok etkilenerek "Tanrım" şarkısını yazdığını söyledi.

        "ZEKİ MÜREN 50 ŞARKIMI OKUDU"

        Selami Şahin, bestekar olarak da her türlü besteye imza attığını söyleyerek, şunları kaydetti: Benden kim şarkı istiyorsa onun sesine göre yaptığım besteleri veriyorum ve şarkıyı okurken o sanatçının taklidini yaparak veriyorum. Niye? Eseri daha rahat geçsin diye. İyi bir rejisör oyuncuyu daha iyi oynatır. Benden kim eser istiyorsa onun sesine göre eser veriyorum. Rahmetli Zeki Müren 50 şarkımı okudu. Yıldıray Çınar, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Gönül Akkor, Behiye Aksoy yani Türkiye'de şarkılarımı okumayan kalmadı.

        Zeki Müren, Taksim'de Maksim Gazinosu'na 'Selami'ciğim bu akşam gel. Biliyorum çapkınsın, sevgilinle misafirimsin' dedi. Ben de gittim. Başlamış okumaya. Sahnede, 'Benim sevgili dostum, hoş geldin şeref verdin eskimeyen dostum' dedi. O gece ben de 'Eskimeyen Dostum' şarkısını yaptım. Ertesi gün aradım, 'Paşam nasılsınız?', 'İyiyim Selami'ciğim, beğendin mi dün geceyi?' dedi. 'Çok güzeldi, sizden bir ilham aldım, beste yaptım' dedim. Hemen gittim. 'Oku bakalım' dedi. Ben de onun taklidini yaparak şarkıyı okudum. 'Benim okumama gerek kalmadı. Aynı benim gibi okuyorsun, helal olsun' dedi.

        REKLAM

        İbrahim Tatlıses'in de 20'nin üzerinde şarkısını okuduğunun altını çizen Şahin, "Onun sesine uygun şarkı verdim. Roman şarkısı 'Kasımpaşalıyım'ı Güllü ve Kibariye okudu. Ben benden eser isteyen sanatçının sesinin taklidini yaparak, şarkı yazıyorum ki eseri rahat okusun diye" değerlendirmesinde bulundu.

        "YAPILMAMIŞI YAPIN, YAZILMAMIŞI YAZIN"

        Genç müzisyenlere tavsiyelerde de bulunan sanatçı, "Lütfen yapılmamışı yapın, yazılmamışı yazın. Değişik, sloganlı olsun. Kalıcı şarkılar yapın. 100 şarkı yapacağınıza, bir sıfırı kaldırın, 10 şarkı yapın ama bin şarkıya bedel olsun" açıklamasını yaptı.

        Son projesi "Selami Şahin Saygı Albümü"nde birçok genç müzisyenin yer aldığını söyleyen Şahin; "Kime dediysek 'hayır' demedi. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum ve kızım bu işe koşturuyor. 50 şarkıdan fazla yaptık. Yavaş yavaş çıkıyor işte arka arkaya. Okuyan arkadaşlar da kendi sesine göre bir bestemi seçiyor. Haftada bir şarkı yayınlanıyor ve dinlenme oranı çok yüksek. Bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

        REKLAM

        Selami Şahin, Arapça şarkılar da yazdığını ve Orta Doğu'da çok sevildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: Gittiğim zaman, Mısır'da, Lübnan'da yolda yürüyemiyorum. Ben onların sevgisi ile varım. Saygıyla eğiliyorum. Tabii hiçbir zaman, kimseyi benden büyük ya da küçük görmem, Allah'a çok şükür. Mısır'a gittiğimiz zaman bir restoranda yemek yiyeceğiz. Bir baktım benim şarkımı Arapça çalıyorlar. Nasıl oldu? Böyle kaldım. 'Bu senin eserin, Selami Şahin' dediler. Mısır, annemin memleketi, gidince insan etkileniyor.

        "BENİ SEVENLERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

        Oğlu Lider Şahin'in de kendisi gibi besteler yaptığına işaret eden sanatçı, "Lider güzel çalışıyor. İyi söz, iyi müzik olmadan imzasını atmıyor ve o esere çalışmıyor. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Yani kendisi yazıyor sözleri, müziği de kendisi yapıyor" ifadelerini kullandı.

        Sanatçı Şahin, çok sesli müzik dinlediğini, yerli şarkıları pek fazla etkilenmemek adına dinlemediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi teknoloji çok ilerledi. Adam bir şarkı yapıyor, hafif dile düşüyor, bir sene sonra bir şey daha yapmadığı zaman unutulup gidiyor. Bir yere gelmek kolay. Orada kalmak önemli. En başta gençlerimize sesleniyorum; slogan kelimeleri kullansınlar. Mesela sevgilin, komşun, dostun, arkadaşın, iş ortağın olur, 'Yeter be seninle başım dertte. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum' dersin. İşte slogan. Ya da 'Bir sevgilim vardı, onu sevmedim, ayrıldık. Ona alıştım'. Yani 'Alışmak sevmekten daha zor'. 'Vallahi benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi, olmazsa param' gibi. Yani sözlerle slogan şart.

        Sanat hayatında 58 yılı geride bırakan Selami Şahin; "Şarkılarımı okumayan kalmadı. Bu kadar çok besteyi tutturdum. Şükürler olsun Allah'a, mutluyum. Beni sevenlere çok şey borçluyum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Selami Şahin varsa onların sevgisiyle var" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selami şahin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Habertürk Anasayfa