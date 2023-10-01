Selahattin Baki: Camiamız adına soruyoruz acil cevap bekliyoruz

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki,5-0 galip gelinen Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Skorun ve oyunun aldatmaması gerektiğini kolay kazanmadıklarını dile getiren Baki, hakem performansıyla alakalı konuştu. Baki, "Başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle gitmeyeceğini herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net şekilde sürdürülebilir bir durum olmadığı ortaya çıkmış oldu. 7´nci hafta itibarıyla saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı ki bu yorumumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum, bütün Süper Lig maçları için bu. Bizi en rahatsız eden detaylar, hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Özellikle gri pozisyonlarda, Fenerbahçe´nin lehine gibi bir pozisyon olursa karar saniyeler için nihayete erdiriliyor. Fenerbahçe´nin aleyhine gibi bir durum olduğu zaman da hepinizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Bu karar Fenerbahçe´nin aleyhine nasıl çıkar diye" dedi.

"CAMİAMIZ ADINA ACİL CEVAP BEKLİYORUZ"

Selahattin Baki, başkan Ali Koç´un hafta içinde bazı açıklamaları olacağını dile getirerek, "Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubunun, eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanıyla alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Bunlar bize göre teyide muhtaç iddialar. Doğru mu, değil mi bilemiyoruz. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla camiamız adına soruyoruz. Sayın Büyükekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu ? Bu konuyla ilgili camiamız adına acil cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.