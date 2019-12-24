Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kentte dün geceden bu yana etkili olan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar sürüyor.

İHA'nın haberine göre, merkez Sarıçam ilçesinde yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapılan bir çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.