Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor. Felaket sonrası bölgede yürütülen çalışmalar sürürken, Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

Düzce'de geçen çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Töngel, önceki gün toprağa verilirken dün de eşi Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK),AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE),İHH Arama Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR),Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor. Çalışmalar, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı. Drone da kullanılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış tarıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.

ALTYAPI İYİLEŞTİRME VE YIKIM ÇALIŞMALARI

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının selzedelere yardımlarda bulunduğu bölgede altyapı iyileştirme ve yıkım çalışmaları da devam ediyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda dere yatağına devrilen evin yıkımına başlandı.

Selden en fazla etkilenen Esmahanım köyünde Sebil Turhan'a ait 2 katlı ev için AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesi sonrası yıkım kararı alındı. Ekipler iş makinesiyle yıkıma başlamadan önce ev sahibi Turhan, evdeki bazı eşyalarını dışarı çıkardı. Ekiplerin uyarısı sonrası evden uzaklaştırılan Turhan, evinin yıkılışını üzüntü içinde izledi. Jandarmanın çevresinde önlem aldığı evin çatı katının yıkımı tamamlandı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilk günden itibaren belediye olarak gerek araç gerek personel desteğiyle bölgede aralıksız yardım çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Özlü, yetkili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Devletimiz ve hükümetimiz ilk günden bu yana afet bölgesinde vatandaşlarımız için çalışmaktadır. Bu süre zarfında gerek Düzce Belediyesinden gerekse çevre iller ve ilçelerden de bölgeye çeşitli yardımlar gelmeye devam etmektedir. Maalesef yaşanan afette 7 vatandaşımız kaybolmuştur. Arama çalışmaları neticesinde 2 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Bölgede 213 personel arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarına göre 93 bina yıkılmış ve 69 bina ağır hasar almıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilecektir. Valiliğimiz koordinesinde çalışmalar 24 saat esasına göre devam etmektedir."

113 TON İÇME, 90 TON DA KULLANIM SOYU

İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen hizmetler kapsamında sel, su taşkını ve heyelandan zarar gören vatandaşların temiz su ihtiyaçlarını gidermek üzere tankerlerle su taşıma işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Özlü, bu kapsamda Düzce Belediyesi, Bolu Belediyesi, Kocaeli, Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine ait 16 araç ile 113 ton içme suyu ve 90 ton kullanım suyunun bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Bu arada sel nedeniyle Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahillerin ağaçlarla dolması, denizin çamur rengine bulanması nedeniyle alınan karar sonrasında plajlara, "18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır" tabelaları konuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu. Kanalizasyon kaçağı da olabilir. Halkımızın ve turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık" dedi.

Esnaflar ise sahilleri temizlemeye başladı. Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor. Sahilde sezonluk işletmecilik yapan Saffet Yiğit, ticaretin durduğunu belirterek, "Denize girmek şu an 5-6 günlük yasak. Numuneler alınıyor sudan. Kurban Bayramı'na kadar bütün plajlarımız hazırlanacak. Belediyemiz faal bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bizde sahilimizi temizlemeye çalışıyoruz. Plajlarımız aktif duruma gelecek. Bütün esnaflar tabi ki etkilendi. Ticaret durmuş durumda. İnsanlar baya perişan durumda. Esnafların durumu da kötü. Akçakoca’da şu anda faaliyet 5-6 gün sonra başlayacak. İnsanlar normal hayatlarına geri dönecek. Biz de plajlarımızı hazırlayıp Kurban Bayramına hazırlayacağız. Zararımız çok büyük. Zarar böyle maddi olarak söylenebilecek bir rakam değil. Ticarette durmuş durumda. İnsanlar şu an Akçakoca’yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. 5-10 gün içinde her şeyi toparlayıp insanların gelmesini rahat etmesini sağlayacağız. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bunu bir iki gün içinde bitirip kumsallarımızı hazırlayacağız. İnsanları yine eskisi gibi ağırlamaya çalışacağız. Güzel bir tatili yaptıracağız” dedi.