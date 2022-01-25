Sektörel güven endeksleri açıklandı

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Buna göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe artarken, inşaat sektöründe azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.