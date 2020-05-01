Çocuğunuzun şekerli içeceklerle arası nasıl?

Çok sayıda ambalajlı içecek var. Meyve suları, kola ve gazozlar, enerji içecekleri, meyveli sütler, diğer içecekler... Bu ürünlerin içindeki şeker çocuklarımızın vücuduna girerek onlara ne kadar zarar veriyor olabilir?
İçeceklerde ne kadar şeker var?
Çocuklarımıza verdiğimiz içeceklerdeki şeker miktarı azaltılmış ya da meyvelerden gelen doğal şeker olarak sunuluyor. İçindeki şeker miktarının zararının boyutu ise aslında ne kadar tükettikleri ile alakalı. Yapılan araştırmalara göre her çocuk günde en az 1 şekerli içecek tüketiyor. Her 4 erkek çocuğundan dördü yani %20’si ise günde en az 2 içecek içiyor. Kızlarda da bu rakam hemen hemen aynı, %18.
Şeker neden bu kadar zararlı?
İçeceklerin üretiminde kullanılan şeker türlerinin birkaç önemli zararı var. Kiloya neden olması ve kalp rahatsızlıkları bunlardan... Ayrıca şeker hastalığını da tetikleyebiliyor. Dişleri çürütmesi de bir başka zararı. Şekeri çocuklarımızdan uzak tutmamız için çok fazla nedenimiz var. Uzmanlara göre bir çocuğun 225 gr içecekten aldığı şeker günlük limit olmalı. Bir kutu gazlı içecekte bu rakam yaklaşık 350 gr. Bu rakamlar, ortalamada çocukların tükettikleri içecek miktarı ile zaten limitlerin üzerine çıktıklarını gösteriyor. Bir çocuk günde 6 kaşık, yaklaşık 25 gr şekerden fazlasını tüketmemeli. 350 gr’lık bir kutu koladaki şeker miktarı 39 gr.
Zaten şeker alıyorlar
Çocuklarımızın günlük limitini aşan içeceklerdeki şeker miktarını daha zararlı hale getiren bir etken daha var, o da zaten halihazırda şeker alıyor olmaları. Yoğurttan yemeklerde kullandığımız soslara kadar, aslında masum görünen pek çok yiyecek şeker içeriyor. Öyle ki sadece tek bir öğünde limit olan 25 gr’ı geçmeleri işten bile değil.
Şeker konusunda ne yapabiliriz?
Uzmanların birinci tavsiyesi, kola, gazoz ve paketli meyve sularını tüketmelerine sınır koymalıyız. Ayrıca ambalajlı şekerli gıdalar ve en başta da abur cuburdan uzak durmalıyız. Kekler, şekerler, çikolatalar, unlu mamüller gibi market ürünlerinden mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Şekeri kontrol altında tutmak elimizde, yerine sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirerek çocuklarımızı şekerin zararlarından koruyabiliriz.
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