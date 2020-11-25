Şekerbank'tan sermaye artışı

Şekerbank, 9-23 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sermaye artırım sürecini, yüzde 99,7 katılımla başarılı bir şekilde tamamladı.
İlgili yasal mercilerin son onaylarını takiben tamamlanacak olan ve Bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 60 oranında artışla 1 milyar 858 milyon TL’ye yükseldiği sermaye artırımına, Şekerbank’ın ana hissedarları olan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ile Samruk-Kazyna Invest LLP mevcut paylarından kaynaklanan haklarını kullanarak tam katılım sağladılar.
20 bini aşkın hissedarın iştirak ettiği sermaye artırımına ilişkin konuşan Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan, bu yüksek katılımın, 1953 yılında yüzbinlerce çiftçi ve küçük yatırımcı tarafından tabana yaygın bir sermaye yapısı ile kurulan Şekerbank’ın kuruluşundaki kolektif ruhun değerli bir yansıması olduğunu belirterek “Sermaye artırımımıza katılım sağlayan tüm hissedarlarımıza güvenleri için teşekkürlerimi sunar, sermaye artırımının ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Göktan, Bankanın çoğunluk hisselerine sahip Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ile Samruk-Kazyna Invest LLP’nin sermaye artışına payları oranında iştirak etmelerinin, pandemiden kaynaklanan küresel belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda önemli bir taahhüt niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:
“Ana hissedarlarımızın sermaye artışına payları nispetinde iştirak etmeleri ve sağlanan yüksek katılım, Bankamıza ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Sermaye artışı ile daha da kuvvetlenen özkaynak tabanımız sayesinde, Anadolu bankacılığının yegane temsilcisi ve Türkiye’nin sürdürülebilir bankası olarak, ülkemizin üretim ve istihdama dayalı kalkınma yolculuğunu çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.”
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