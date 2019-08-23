Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada ve ülkemizde en fazla görülen hastalıklardan biri olan şeker hastalığı (diyabet),önlem alınmadığı takdirde ölüme varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?
Diabetes Mellitus, yani halk arasında bilinen adı ile 'şeker hastalığı' ya da "diyabet" Hipokrat zamanından bu yana bilinen bir hastalıktır. Yemek yediğimizde vücudumuz buradan gelen besinleri glikoza çevirir. Pankreas bu haberi alır ve ensülin hormonu salgılamaya başlar.
ŞEKER HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ: TİP 1 VE TİP 2 DİYABET
Ensülin hormonunun görevi bu glikozun hücre içine ulaşmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Tip 1 diyabetiniz varsa, vücudunuz az miktarda ensülin hormonu salgılıyor veya hiç üretmiyordur. Genelde çocuklarda ve ergenlerde görülür.
Eğer tip 2 diyabetiniz varsa, ensülin salgılanıyordur ama vücutta bir direnç oluşur ve ensülin görevini istediği gibi yapamaz. Yemeklerden gelen özellikle karbonhidratlar vücutta kalır ve şeker dengesini bozmaya başlar. Ensülin yetmediğini zannedip yükselmeye devam eder ve bu da hızla kilo almanız anlamına gelir.
Diyabet; küçük veya büyük damar hasarlarına bağlı komplikasyonlara neden olan, temelde kan şekeri yüksekliği ile tanımlanan bir hastalıktır. Kan şekeri yüksekliği, glukozun yakıt olarak tüketilmesi ve kan değerlerinin açlık ve tokluk durumlarında vücut için kabul edilebilir olan normal değerlerde tutulması için kullanılacağı hedef dokulardaki hücrelerin içine girmesini sağlayan, pankreas isimli iç salgı bezinden salgılanan bir hormon olan insülinin hedef organlarda sonradan gelişen bir direnç nedeniyle etkinliğinde azalmaya bağlı olabildiği gibi; insülinin bizzat eksikliğine bağlı da olabilir.
ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Şeker hastalığının en sık görülen belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:
- Sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma,
- Aşırı susama hissi,
- Ağız kuruluğu,
- Diyet yapmadan hızlı kilo kaybı,
- Halsizlik,
- Konsantrasyon azlığı,
- Gün içinde uyuklama.
ŞEKER HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Diyabet tedavi yöntemleri, hastalığın türüne göre farklılık gösterir.
Tip 1 diyabette insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi uygulanır.
Hastanın diyeti doktor tarafından önerilen insülin dozu ve planına göre diyetisyen tarafından planlanır.
Besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre insülin dozunun ayarlanabildiği karbonhidrat sayımı uygulaması ile birlikte Tip 1 diyabetli bireylerin hayatı oldukça kolaylaştırılabilmektedir.
Tip 2 diyabetli bireylerde ise tedavi beslenme düzeninin sağlanmasının yanı sıra genellikle hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığını artırmaya veya doğrudan insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik oral antidiyabetik ilaçların kullanılmasını içerir.
ŞEKER HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?
Günümüzde çok sayıda insan diyabet sorunuyla karşı karşıya. Üstelik bu sorun, her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Birçok uzman şeker hastalığının önlenmesi noktasında şu maddelere dikkat çekiyor:
- Kahvaltınızı atlamayın
- Porsiyonlarınızı azaltın
- Bol salata yiyin
- Tam tahıllı gıdalar tüketin
- Bol su tüketin
- “Evet şekerim yüksek, biraz da kilom fazla ama ben kendimi iyi hissediyorum” diyorsanız, geç kalmadan harekete geçin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!