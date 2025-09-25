Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor | Sağlık Haberleri

        Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor

        Dünyada 240 milyon kişiyi etkileyen diyabetin komplikasyonu olan diyabetik retinopati, sıklıkla 20-70 yaş arasındaki önlenebilir körlüklerin en önemli nedeni arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin dünyada 240 milyon kişiyi etkilediği ve bu hastalığın "diyabetik retinopati"ye yol açarak, önlenebilir körlüklerin başlıca nedeni olduğu belirtildi.

        Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif Ülkü Yener, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin en çok körlüğe neden olan hastalıklardan biri olduğunu belirterek​​​​​​​, bu hastaların düzenli göz kontrollerine gitmesi gerektiğini söyledi.

        Yapılan araştırmalara göre dünyada 240 milyon diyabet hastası bulunduğunu ifade eden Yener, bu sayının 2030'da 440 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı.

        REKLAM

        Yener, "Diyabet en çok körlük yapan nedendir. Bu neden ise diyabete bağlı gelişebilen 'diyabetik retinopati' yani şekerin göz arkasında yaptığı tahribattır. Şekere bağlı damarlarda kan akımı azalır, damar endoteli kalınlaşır, birtakım maddeler ortama salınır ve damarlarda sızıntıya neden olur. Retinada yeni damar oluşumu ortaya çıkabilir, yeni damar oluşumu da en çok körlük yapan nedendir" diye konuştu.

        Diyabetin iki tipi olduğunu anlatan Yener, Tip 1 diyabetin genç yaşlarda görülmeye başlandığını belirtti.

        Doç. Dr. Yener, "Bu tip diyabette, pankreastaki insülin üreten hücreler yeterince insülin salgılayamaz ve diyabetik retinopati ve görme kaybı daha sık görülür" dedi.

        "DİYABETİK RETİNOPATİ GENELDE 20-70 YAŞ ARASI GÖRÜLÜYOR"

        Uzun süre diyabet hastası olmanın görme kaybı açısından risk olabildiğine dikkati çeken Yener, şunları kaydetti: "20 yıl ve daha uzun süredir Tip 1 diyabetli hastaların yüzde 90'ında, Tip 2 diyabetlilerin ise yüzde 60'ında diyabetik retinopati geliştiği tespit edildi. Diyabetik retinopati, genelde 20-70 yaş arası görülüyor. Bu tür hastalarda hemoglobin A1C'ye bakmak gereklidir. Yüksekse düşürülmeli ve şeker kontrolü sağlanmalı. Şeker hastalığının süresine göre diyabetik retinopatiye yakalanma oranı o kadar yüksektir."

        Yener, diyabetik retinopatinin hastalığın evresine göre farklı şikayetlere neden olabileceğine değinerek, şu bilgileri paylaştı: "Hastalar bazen çift görme şikayetiyle başvurabiliyor. Çift görme durumu, şekerin beyin sinirlerinde yaptığı tahribata bağlı bir tablodur. İnsülin kullanan hastalarda asıl sorun yeni damar oluşumudur. Yeni damar oluşumu genellikle optik sinir başında ortaya çıkmakla birlikte retinanın diğer taraflarında da görülebilir.

        Yeni damarlar kırılgandır ve retinayı çekerek retina yırtıklarına, göz içi kanamalarına neden olabilir. Bu sebeple görme kaybı ve azalması olabilir. Lazer tedavisi ve retina cerrahisi yeni damar oluşumlu retinopatinin, göz içi enjeksiyonlar sarı nokta ödeminin tedavisinde kullanılan yöntemlerdir."

        Diyabetin, gözde korneayı etkileyerek kalınlaşmaya ve göz kuruluğuna, glokoma, katarakta, optik sinir hasarına neden olabileceği uyarısında bulunan Yener, şeker hastalığı olanlarda retinopati tespit edilmemiş ise yılda 1 kez, retinopati ortaya çıkması durumunda ise hastalığın evresine göre 3-4 ayda bir göz doktoruna muayene olunmasının önem taşıdığını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa