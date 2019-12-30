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Şeker fabrikası işçi alımı başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü yayımladığı ilanda personel alımlarının İŞKUR üzerinden yapılıyor. Peki, İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MESLEK LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve
27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden
yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren
öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.
4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MYO / ÖNLİSANS MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir
4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ- LĠSANS MEZUNU)
ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli
çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve
27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden
yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren
öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına
nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b
maddesi kapsamında sözleĢmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.
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