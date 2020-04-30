"Çocuklar 4-10 yaş arası 5 bin 550 şeker tüketiyorlar, şeker eşittir zehirdir"

Uzman Diyetisyen Cansu Büyükbaş, çocuk beslenmesi erişkin beslenmesine göre daha zor ve karmaşık olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklara ödül ve koşul olarak yemek veriyoruz. O çocuklar büyüdüğünde hepsi duygusal yiyici olan yetişkinler haline geliyor" dedi.

Çocukların sosyalleşmeye başlayıncaya kadar mutlaka paketli ürünlerden, hazır gıdalardan korunması gerektiğinin altını çizen Büyükbaş, "Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şekerlerden gelen enerji günlük enerjinin yüzde 10’udur. Çocuklarda şeker tüketimi maksimum günlük 5 küp. Yapılan araştırmalarda 4-10 yaş arasında toplamda 5 bin 500 adet küp şeker tükettikleri görülüyor. Ne tüketiyorsanız içerik okuyun. Paketli ürünlerden uzak durun, şeker eşittir zehir. Bir tane tatlı bisküvi iki küp şeker, dört tane yesek sekiz küp şeker. 250 gram şekerli ve asitli içecek 7 küp şeker, bir dilim kek 3-4 küp şeker; bir yumuşak şeker, bir küp şekere eşit düşüyor" şeklinde konuştu.

"Obeziteye yatkınlık 2-5 yaş arası oluşuyor"

2-5 yaş oyun çocuğu dönemi beslenmesinin biraz daha zor olduğunu vurgulayan Büyükbaş, şunları söyledi; "Artık lezzet oturmaya başlıyor, besinleri tatmaya başlıyor aslında bir birey olmaya başlıyor. Bu dönemde asıl beslenme alışkanlıklarının oturduğu dönem. Önemli olan şey günlük alması gereken besin miktarlarını vermek ve onun ihtiyacını sağlamaktır. Çünkü hala bize bağımlıdır. Bu dönemdeki sağlıksız beslenme alışkanlıkları tüm hayatını etkileyecektir. Yağ hücreleri sayıca 7 yaşına kadar oluşur. 7 yaşından sonra hacimsel olarak büyümeye başlar. Yani çocuğumun temelini obezite ve kilo problemi yaşamaması için 7 yaşına kadar atıyorum. Yedi yaşına kadar ne kadar çok yağ hücresi gelişirse, 7 yaşından sonra obezite ve şişmanlık ile karşılaşma riskini artırmış oluruz. Liften fakir yağdan zengin süt çocuğu diyeti artık yağdan fakir liften zengin dengeli bir beslenme şekline geçiyor 2-5 yaş arasında."

Ailelerin, aile büyüklerinin çocuk beslenmesinde en çok yaptıkları yanlışları anlatan Büyükbaş, "'En sevdiği yiyecek köfte patates zaten sebze yemiyor ki.' Bu cümleyi çok duyuyoruz. Bir sürü sebze çeşidi var. Pırasa, lahana vb. tüm sebze çeşitlerini deneyin. Kıymanın içine karnabahar koyabilirsiniz. Farklı bir alternatif koymazsan çocuk en lezzetli ama sağlıksız olan hamburgeri seçecektir. "Can boğazdan gelir" denir. Şu an can boğazdan gidiyor. Ne kadar çok yiyorsanız o kadar çok fazla hasta oluyorsunuz. Çocuğa rehberlik yapabiliriz ama ona asla zorla yemek yediremeyiz. Hamburgeri çok seviyor, yaşasın sosyallik. AVM geziyoruz, havasız ortama çocuğu alıyoruz, sağlıksız fast foodları yediriyoruz. Çocuklarınızı açık havaya götürün, evde yapılan hamburger daha lezzetli. Fırında patates yapın. Dışarıdaki hamburgerin etini, hangi yağda pişirdiğini bilmiyoruz." dedi.

"Çocuğa yemekten sonra ödül şartı koşmayın"

Çocuklara yemeklerini yemeleri şartı koşularak, yemek sonrası paketli ürünlerin (çikolata) ödül olarak verildiğini anlatan Büyükbaş, "Çocuk büyüyor, 'şunu başarırsam kendimi şöyle ödüllendireceğim' diye düşünüyor. Sonra çevresinden de bunu bekliyor. Çocuğa yemekten sonra zararlı bir şeyi şart koşarak vermeyin. Çok yemek istiyorsa onun belli bir günü ve saati olsun, o günlerde verelim. Ama asla bir şeyi şart koşarak vermeyin. 'Vücudun şekere ihtiyacı var, o daha çocuk, yakar. Çocuğun doğal şekere, karbonhidrata ihtiyacı var. Ben mazotlu arabama LPG koymuyorum. Bu da aynı mantık. Tam buğday ekmek ver, kendi yaptığın poğaçayı ver. Ama neden pakete girmiş, tu kaka şekeri çocuğuna yediriyorsun." diye konuştu.