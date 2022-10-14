Kasımda başlıyor

BKM organizasyonu ile bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım - 12 Aralık arasında düzenlenecek
HABERTURK.COM
BKM organizasyonu ile 11 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Komedi Festivali; Maximum Kart ana sponsorluğunda komedinin yıldız ve usta isimlerini ağırlamaya, şehri yeniden kahkahalarla donatmaya hazırlanıyor.
Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl beşinci kez kahkahayı getirecek.
TÜRKİYE’NİN KOMEDİ BAŞKENTİ İSTANBUL’DA YILDIZLAR GEÇİDİ Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.
Aşağıdaki kişiler ve etkinlikler ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde olacak.
* Demet Akbağ, * Şener Şen, * Ali Poyrazoğlu * Gani Müjde * Sunay Akın * Zafer Algöz & Can Yılmaz * Berfu & Eser Yenenler * İngiltere’nin en büyük ve en iyi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherlan * Rus komedyen Denis Smirnov * Oya Başar ve Begüm Birgören * Gır Gır Stand Up Gecesi * Doğu Demirkol * Yasemin Şefik * Mesut Süre * Geveze * Dinçer Güner * Meltem Parlak * Lesli Karavil * Semaver Kumpanya * Yunus Günçe, * Farah Coppola & Betal Özay * Çok da Fifi Stand-Up * Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil * Beşiktaş’ta Kortej * Vapurda Kahkaha Yogası * Sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ‘Aydınlıkevler’ * Güldür Güldür Show’ * Çok Güzel Hareketler 2’
İstanbul Komedi Festivali 5'inci yılında, ilk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla da çok konuşulacak; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.
BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise, İstabul Komedi Festivali boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Şehre kahkaha getiren festival başlıyor/sehre-kahkaha-getiren-festival-basliyor-3529461-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!