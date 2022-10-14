Kasımda başlıyor 0:00 / 0:00

BKM organizasyonu ile bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım - 12 Aralık arasında düzenlenecek

HABERTURK.COM

BKM organizasyonu ile 11 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Komedi Festivali; Maximum Kart ana sponsorluğunda komedinin yıldız ve usta isimlerini ağırlamaya, şehri yeniden kahkahalarla donatmaya hazırlanıyor.

Aydınlıkevler

Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl beşinci kez kahkahayı getirecek.

Çok da Fifi

TÜRKİYE’NİN KOMEDİ BAŞKENTİ İSTANBUL’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.

Aşağıdaki kişiler ve etkinlikler ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde olacak.

* Demet Akbağ,

* Şener Şen,

* Ali Poyrazoğlu

* Gani Müjde

* Sunay Akın

* Zafer Algöz & Can Yılmaz

* Berfu & Eser Yenenler

* İngiltere’nin en büyük ve en iyi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherlan

* Rus komedyen Denis Smirnov

* Oya Başar ve Begüm Birgören

* Gır Gır Stand Up Gecesi

* Doğu Demirkol

* Yasemin Şefik

* Mesut Süre

* Geveze

* Dinçer Güner

* Meltem Parlak

* Lesli Karavil

* Semaver Kumpanya

* Yunus Günçe,

* Farah Coppola & Betal Özay

* Çok da Fifi Stand-Up

* Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil

* Beşiktaş’ta Kortej

* Vapurda Kahkaha Yogası

* Sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ‘Aydınlıkevler’

* Güldür Güldür Show’

* Çok Güzel Hareketler 2’

Güldür Güldür Show

İstanbul Komedi Festivali 5'inci yılında, ilk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla da çok konuşulacak; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.

Gani Müjde

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise, İstabul Komedi Festivali boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Oya Başar ve Begüm Birgören