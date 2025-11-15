Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a veda

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDA

DHA'daki habere göre askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti.

TABUTUN ÜZERİNE BABASININ ŞAPKASINI KOYDU

Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü. Şehidin oğlu, babasının asker şapkasını tabutunun başına koydu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra çok sayıda siyasinin, şehit ailesi ve yakınlarının, vatandaşların ve Şehit Korkmaz'ın asker arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından şehidimizin naaşı top arabasına bindirilip, Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

