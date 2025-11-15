Habertürk
        Haberler Gündem Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a veda

        Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a veda

        Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan 41 yaşındaki Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın naaşı, helallik alınmak üzere Büyükçekmece'deki evine getirildi. Şehit Korkmaz için Büyükçekmece Küba Camii'nde cenaze töreni yapıldı, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 15.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:19
        Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a veda
        Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi.

        EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDA

        DHA'daki habere göre askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti.

        TABUTUN ÜZERİNE BABASININ ŞAPKASINI KOYDU

        Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü. Şehidin oğlu, babasının asker şapkasını tabutunun başına koydu.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra çok sayıda siyasinin, şehit ailesi ve yakınlarının, vatandaşların ve Şehit Korkmaz'ın asker arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından şehidimizin naaşı top arabasına bindirilip, Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Habertürk Anasayfa