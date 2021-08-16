Şehit pilot son yolculuğuna uğurlandı

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Mustafa Uc'un haberine göre, kazada hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu'nun naaşı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirildi. Pilot Serkan Mirzaoğlu için Elazığ Merkez İmamı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Şehit Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun büyük kızı Elif (15) babasının naaşının yanında ayrılmadı. Şehidin annesi ise oğlunun naaşı başında dua ederek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit pilotun naaşı Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde defnedildi.

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