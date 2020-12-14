Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda yeni tedbirlerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Tedbirler arasında en ççok merak edilen ise şehirlerarası seyahat yasağı gelip gelmeyeceği... Peki, şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirlerarası yolculuk için seyhat izin belgesi gerekli mi?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti. Şuan için şehirlerarası seyahatle ilgili yeni bir kısıtlama bulunmuyor.

SEYHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU MU?

65 yaş ve üzerindekilerin ise yolculuk yapmaları için İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. 65 yaş ve altındakilerin ise seyahat izin belgesi alma zorunlulukları bulunmuyor.