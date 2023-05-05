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Şehir Tiyatroları 11 ödüle layık görüldü

Giriş: 05.05.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Şehir Tiyatroları 11 ödüle layık görüldü
Şehir Tiyatroları'na 11 Ödül
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Üstün Akmen Ödülleri’nden 11 ödüle birden layık görüldü

HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle 2019’dan beri yapılamayan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl kaldığı yerden devam etti.
Ödüller, Fulya Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

Şaylan Akmen başkanlığındaki Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, İsak Behar, Neriman Uysal, Pınar Çekirge, Suna Keskin, Şenay Tanrıvermiş ve Melike Birgölge’den oluşan seçici kurul üyeleri tarafından 2019 - 2023 sezonlarında sahnelenen oyunlar, 2019 - 2022 ve 2022 - 2023 olmak üzere iki farklı dönem baz alınarak değerlendirildi.
Yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer veren Şehir Tiyatroları, sahnelediği oyunlarla Üstün Akmen Ödülleri’nden 11 ödüle layık görüldü.

2019 - 2022 Ödül Listesi
• Yılın Dramaturgu... Gökhan Aktemur (Yaftalı Tabut)
• Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu... Doğa Başak (İki Efendinin Uşağı)
• Yılın Giysi Tasarımı... Eylül Gürcan (İki Efendinin Uşağı)
• Ekip Oyunu... Yaftalı Tabut

2022 - 2023 Ödül Listesi
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Zihni Göktay
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Hikmet Körmükçü
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Naşit Özcan
• Yılın Oyunu... Cadı Kazanı
• Yılın Kadın Komedi Oyuncusu... Yeşim Koçak (Tartuffe)
• Yılın Koreografisi Ödülü... Meral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye
• Yılın Işık Tasarımı... Kemal Yiğitcan (Fosforlu Cevriye)

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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