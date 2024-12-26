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        Haberler Yaşam Şehir hayatından sıkılıp köye yerleştiler!

        Şehir hayatından sıkılıp köye yerleştiler!

        Kocaeli'de yaşarken şehir hayatından sıkılıp Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Hamitli köyüne yerleşen 33 yaşındaki Fulden ve Aykan Hurma çifti, köylerinde sakin hayatın tadını çıkartıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:25
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          Kocaeli'de e-ticaret işi yapan Fulden ile reklamcı Aykan Hurma çifti, 2 yıl önce şehir hayatını bırakıp köye yerleşmeye karar verdi.

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          Hurma çifti, Aykan Hurma'nın Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünde bulunan dede evini tadilattan geçirerek buraya taşındı.

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          İşlerini köyde sürdüren Hurma çifti, günlük yaşantılarını kayda alarak sosyal medyada paylaşarak ilgi görüyor. Fulden Hurma, hızlı bir karar alma süreci geçirdiklerini, gemileri yakıp köye geldiklerini söyledi.

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          Bu duruma ailelerinin biraz bozulduğunu anlatan Hurma, "Niye böyle bir karar veriyorsunuz? Paranız mı bitti?' dediler. Cebimizde para yok, hiç birikimimiz yok, 'İşimiz devam edecek mi?' gibi kaygılarımız vardı. Ben zaten evden çalışıyordum.

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          Aykan da zaman zaman evden çalışıyordu. Pandemi döneminde tamamen evden çalışmaya döndük. 'Zaten evden çalışabiliyoruz, neden başka yerde de evden çalışmayalım?' dedik. O yüzden buraya taşındık" ifadesini kullandı.

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          Köy hayatını çok sevdiğini dile getiren Hurma, "Mutlu, huzurlu, sakin bir hayat yaşıyoruz. Aykan ile köşemize çekilip sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dilerim buradan hiçbir şekilde gitmek zorunda kalmayız çünkü burayı seviyoruz. Her gün camdan evin karşısındaki dağa bakıp, 'İyi ki buradayız' diyoruz" dedi.

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          "ETRAFTA SADECE SU SESİ VAR. İNANILMAZ RAHATLIK"

          Aykan Hurma ise Kovid-19 salgını döneminde şehirden çok sıkıldıklarına işaret etti.

          Doğayı çok sevdiklerine dikkati çeken Hurma, "İkimiz de birbirimizden gizli şekilde nerede yaşayabiliriz, ne yapabiliriz diye bakıyormuşuz. Fulden'e dedim ki 'Köyde bizim bir ev var'. 'Nerede?' dedi. Gösteremedim, haritada çıkmıyor çünkü burası. 'Deneyelim' dedi. Şu dağın görüntüsü, etraftaki sessizlik... Etrafta sadece su sesi var. İnanılmaz rahatlık" diye konuştu.

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          Genç yaşta köye taşındıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Hurma, şöyle devam etti:

          "Geç olunca hayatın tadının çok çıkmadığını düşünüyorum. Gücümüz, kuvvetimiz yerindeyken bu dağları, etrafı, dünyayı gezeceğiz. Buradaki maceraları ileriki yaşımızda yapabileceğimizi düşünmüyorum. Etrafta gördüğümüz her dağa çıktık. Mantar topluyoruz, ayılar, yabani hayvanlar, her şey var zaten burada. İnşallah bundan sonra buradan taşınmamızı gerektirecek bir durum yaşamayız."

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          Zor bir coğrafyada yaşadıklarının altını çizen Hurma, "Cide ile Şenpazar'ın tam ortasında yer alıyoruz. İkisine de gitmemiz gerektiğinde 40-45 dakika sürüyor. Genelde toplu alışveriş yapılıyor burada" dedi.

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          Aykan Hurma, köyde cep telefonunun çekmediğini, bu sorunun çözülmesini istediklerini söyledi.

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