Şehidin ablasından kahreden haber!

Muğla'da, eşinin kestiği ağaç dalının altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30'da Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi Meşelidüz mevkisinde meydana geldi. Ormanda kesim yapan Mustafa Sönmez'in (49) kestiği dal, ağacın altındaki eşi Nurdane Sönmez'in (47) üzerine düştü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. İki çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurdane Sönmez'in, 29 Temmuz 1990'da Siirt'te şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut Yılmaz'ın ablası olduğu öğrenildi.