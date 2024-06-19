SPK iki firmanın daha halka arzını onayladı; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arz detaylarını derledik. İşte, Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...