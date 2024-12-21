Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Şeftali ve erik ağacı çiçek açtı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeftali ve erik ağacı çiçek açtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'de şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

        Çan ilçesi Ozancık köyünde çiftçi Bedri Avcı'ya ait şeftali ağacı, kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde çiçek açtı.

        Avcı, şeftali ağacında aralık ayında ilk kez çiçek gördüğünü belirterek, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız" dedi.

        Ozancık'a yakın köydeki bir erik ağacının da çiçek açtığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa