Sefo'ya bir davet de Samsun'dan

Sefo'ya bir davet de Samsun'dan - Son Dakika Haberler

HABERTURK.COM / İHA

Baruthane Ortaokulu yönetimi karne töreninde öğrencilerin isteğini kırmadı. Son zamanlarda okullarda da sıklıkla çalınan "Bilmem mi" şarkısı öğrenciler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

İHA'nın haberine göre, şarkının temposuna ellerinde karnelerle eşlik eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Şarkı başlamadan önce ise öğrenciler toplu bir şekilde "Sefo, Baruthane seni bekliyor" diye bağırarak okullarına 'Sefo'yu davet etti.

İSTANBUL'DA GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri de sosyal medyada gündem olmuştu.

Okul yönetimi, konser vermek isteyen ünlü şarkıcının isteğini ise geri çevirmişti.