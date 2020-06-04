Star TV ekranında yayınlanan Sefirin Kızı son bölümde Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlamıştır. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Pazartesi günleri ekrana gelen dizi de son gelişmeler bu şekilde kalınca yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni bölüm ne zaman? İşte güncel açıklamalar...

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK YENİ BÖLÜM?

Sefirin Kızı 15. bölümden sonra ara verdi. İzleyiciler Sefirin Kızı ne zaman başlayacak derken sosyal medya da 15 Haziran tarihde başlayacağı yönünde haberler söylenmeye başladı. Şu ana kadar dizi yapımcısından açıklama gelmedi.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.