Zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle, her hafta izleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 32. bölüm dün akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 32. BÖLÜM

Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.