Sefirin Kızı 10. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Sefirin Kızı'nda heyecan her geçen gün artıyor. Sancar'ın gerçekleri öğrenmesi ve Akın'ı öldürmesinden endişelenen Nare, gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Ancak Sancar ne olursa olsun gerçeklerin peşini bırakmıyor ve Nare'nin sevgilisiyle tatilde olduğu yalanının gerçeğini de öğreniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Sancar'ın Akın'ın yanına gittiği ancak Sancar'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?’

Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.

Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.

Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.