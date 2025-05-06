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        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK, tarım sigortalarındaki tecrübesini Özbekistan heyetiyle paylaştı - Sigorta Haberleri

        SEDDK, tarım sigortalarındaki tecrübesini Özbekistan heyetiyle paylaştı

        Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı UzAssets Yatırım Şirketi Kurumsal Sekreterliği Başkanı Usmonaliev Botyr Usmonalievich, Tarım Bakanlığı IT Departmanı Şef Uzmanı Utkirbek Kosimov Musurmon Ugli, Tarım Bakanlığı Dijital Merkez Başkanı Makhmudov Utkir Bakhtiyarovich ve Tarım Bakanlığı Hukuk Departmanı Avukatı Abdumannonov Muhammad Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (SEDDK) ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:59
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        Özbekistan heyetinden SEDDK ziyareti
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        Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı UzAssets Yatırım Şirketi Kurumsal Sekreterliği Başkanı Usmonaliev Botyr Usmonalievich, Tarım Bakanlığı IT Departmanı Şef Uzmanı Utkirbek Kosimov Musurmon Ugli, Tarım Bakanlığı Dijital Merkez Başkanı Makhmudov Utkir Bakhtiyarovich ve Tarım Bakanlığı Hukuk Departmanı Avukatı Abdumannonov Muhammad Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (SEDDK) ziyaret etti.

        Toplantıda, Türkiye'nin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) alanındaki güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşıldı. Bu görüşmeye Kurumumuzdan Başkan Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, Başkan Yardımcısı Tahir Emre Ardal, Daire Başkanı C. Sanem Cengiz, Daire Başkanı Işıl Konya ve Grup Başkanı Melih Özbulut katılım sağladı.

        TARIMSAL ALANDAKİ İŞBİRLİĞİ KONUŞULDU

        Görüşme kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım sigortaları alanında uzun süredir devam eden işbirliğine dair bilgi alışverişi gerçekleşti. Özbekistan heyeti, bu yıl içerisinde Özbekistan'da TARSİM modeli esas alınarak kurulması planlanan tarım sigorta sistemine ilişkin yasanın yayımlandığını ve alt düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Her iki ülke heyeti de tarım sigortaları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu.

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        #özbekistan
        #tarım
        #sigorta
        #SEDDK
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