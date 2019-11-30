Turğrul Odabaş, Sedat Doğan'ın, ünlü şarkıcıdan dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Odabaş, yayınladığı kareye, "Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyada ki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene; hiçbir şeyi sevemiyorsun. Ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor. Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun. Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i, kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım" notunu düştü.