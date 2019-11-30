30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Işın Karaca'nın eski eşleri Sedat Doğan ile Tuğrul Odabaş arasında gerilim...
Turğrul Odabaş, Sedat Doğan'ın, ünlü şarkıcıdan dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.
Odabaş, yayınladığı kareye, "Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyada ki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene; hiçbir şeyi sevemiyorsun. Ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor. Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun. Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i, kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım" notunu düştü.
Bu paylaşımı gören Sedat Doğan ise, Odabaş'a, 'Şov yapamazsın' diyerek şu ifadeleri kullandı:
Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.”
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın ilk eşi ve kızı Mia'nın babası Sedat Doğan, ünlü isimlerin klip yönetmeni olarak tanınıyordu.
Uzun süredir yurt dışında yaşayan Doğan, geçtiğimiz yıllarda Brezilya’da bir kafede tablet çalarken görüntülenmiş ve gözaltına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!